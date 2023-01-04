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Сегодня, 05:45

«Оттава» переиграла «Коламбус»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Оттава» на своем льду переиграла «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Сенаторз» одержали вторую победу подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Коламбус» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: Брассар — 5 (бол., Сандерсон, Жиру), 22:59 — 1:0. Штюцле — 15 (Жиру), 27:00 — 2:0. Батерсон — 13 (бол., Штюцле, Ткачак), 31:31 — 3:0. Уотсон — 4 (мен., п.в., Хэмоник), 56:41 — 4:0.

Вратари: Форсберг — Корписало.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 34 (10+15+9) — 22 (9+4+9).

Наши: Зуб (18.42/1/+1) — Гавриков (22.13/0/0), Марченко (11.55/1/0).

4 января. Оттава. Canadian Tire Centre. 14457 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Оттава Сенаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 38 25 13 56
2 Нью-Джерси 37 23 14 49
3 Рейнджерс 39 21 18 48
4 Вашингтон 40 21 19 48
5 Питтсбург 37 19 18 44
6 Айлендерс 38 21 17 44
7 Филадельфия 38 14 24 35
8 Коламбус 36 11 25 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 37 29 8 62
2 Торонто 38 23 15 53
3 Тампа-Бэй 35 23 12 47
4 Баффало 36 19 17 40
5 Детройт 35 16 19 39
6 Оттава 38 18 20 39
7 Флорида 39 17 22 38
8 Монреаль 37 15 22 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 38 23 15 52
2 Виннипег 37 23 14 47
3 Миннесота 36 21 15 44
4 Колорадо 36 19 17 41
5 Сент-Луис 38 18 20 39
6 Нэшвилл 35 15 20 36
7 Аризона 36 13 23 31
8 Чикаго 36 8 28 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 26 14 54
2 Лос-Анджелес 40 21 19 48
3 Калгари 38 18 20 43
4 Сиэтл 35 19 16 42
5 Эдмонтон 38 20 18 42
6 Ванкувер 36 16 20 35
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 38 10 28 24
Результаты / календарь
22.12
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24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
4.01 03:00
Вашингтон – Баффало
 4 : 5 ОТ
4.01 03:00
Оттава – Коламбус
 4 : 0
4.01 03:00
Рейнджерс – Каролина
 5 : 3
4.01 03:00
Торонто – Сент-Луис
 5 : 6 Б
4.01 03:00
Флорида – Аризона
 5 : 3
4.01 04:00
Виннипег – Калгари
 - : -
4.01 04:00
Нэшвилл – Монреаль
 - : -
4.01 04:30
Чикаго – Тампа-Бэй
 - : -
4.01 05:00
Эдмонтон – Сиэтл
 - : -
4.01 06:00
Ванкувер – Айлендерс
- : -
4.01 06:30
Лос-Анджелес – Даллас
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 72
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 38 54
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

35 27
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 25 1.86
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

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Торонто

 14 2.19
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