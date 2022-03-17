«Коламбус» обыграл «Оттаву»

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«Коламбус» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Блю Джэкетс» одержали третью победу подряд.

«Коламбус» идет на 9-м месте в Восточной конференции. «Оттава» располагается на 15-й строчке.