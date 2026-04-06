«Оттава» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» обыграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Встреча проходила в Оттаве.

У хозяев дубль оформил Брэди Ткачак, также шайбы забросили Дилан Козенс, Тим Штюцле, Шейн Пинто и Клод Жиру. Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб отметился результативной передачей.

У гостей отличились Тэйлор Холл, Логан Стэнковен и российский нападающий Андрей Свечников.

«Сенаторз» с 90 очками занимают 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Харрикейнз» с 104 очками — на 1-й строчке «Востока».