«Оттава» — «Каролина»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» выиграла у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.

Голы «Сенаторз» забили Адам Годдет (дубль), Дрейк Батерсон (дубль), Дилан Козенс, Шейн Пинто и Тим Штюцле. У «Харрикейнз» шайбы забросили Йеспери Котканиеми, Скайлер Бриндамор, Андрей Свечников, Джек Рословик и Тайсон Джост.

«Оттава» с 97 очками в 82 матчах заняла 6-е место в Восточной конференции. «Каролина» заняла 4-ю строчку «Востока» — 99 очков в 82 играх.