«Оттава» победила «Каролину» на своем льду, Зуб сделал результативный пас, Свечников забил гол

«Оттава» победила «Каролину» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Дилан Козенс, Тим Штюцле, Брэди Ткачак (дубль), Шейн Пинто и Клод Жиру. Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб отметился результативной передачей. В сезоне-2025/26 30-летний хоккеист в 76 матчах набрал 29 (4+25) очков.

У гостей забили Тэйлор Холл, Логан Стэнковен и российский нападающий Андрей Свечников. В сезоне-2025/26 в 77 матчах 26-летний хоккеист набрал 67 (29+38) очков.

«Каролина» проиграла после трех побед подряд. Она занимает первое место в таблице Восточной конференции (104 очка после 77 игр). «Оттава» (90 очков после 77 встреч) идет на седьмом месте.

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