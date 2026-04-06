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«Оттава» победила «Каролину» на своем льду, Зуб сделал результативный пас, Свечников забил гол

Павел Лопатко

«Оттава» победила «Каролину» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Дилан Козенс, Тим Штюцле, Брэди Ткачак (дубль), Шейн Пинто и Клод Жиру. Российский защитник «Оттавы» Артем Зуб отметился результативной передачей. В сезоне-2025/26 30-летний хоккеист в 76 матчах набрал 29 (4+25) очков.

У гостей забили Тэйлор Холл, Логан Стэнковен и российский нападающий Андрей Свечников. В сезоне-2025/26 в 77 матчах 26-летний хоккеист набрал 67 (29+38) очков.

«Каролина» проиграла после трех побед подряд. Она занимает первое место в таблице Восточной конференции (104 очка после 77 игр). «Оттава» (90 очков после 77 встреч) идет на седьмом месте.

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НХЛ. Регулярный чемпионат
6 апреля, 00:00. Canadian Tire Centre (Оттава)
Оттава
Каролина
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Артем Зуб
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Оттава Сенаторз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 11 8 3 17
2 Рейнджерс 11 7 4 15
3 Айлендерс 9 5 4 11
4 Вашингтон 9 5 4 10
5 Нью-Джерси 9 5 4 10
6 Питтсбург 10 3 7 7
7 Филадельфия 11 2 9 7
8 Коламбус 8 3 5 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 7 3 15
2 Тампа-Бэй 9 7 2 14
3 Оттава 9 6 3 12
4 Флорида 9 5 4 12
5 Торонто 11 5 6 12
6 Баффало 9 4 5 10
7 Монреаль 9 4 5 10
8 Детройт 9 3 6 9
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 10 7 3 14
2 Миннесота 10 6 4 14
3 Даллас 9 5 4 11
4 Колорадо 10 5 5 11
5 Виннипег 9 4 5 10
6 Нэшвилл 8 3 5 9
7 Сент-Луис 9 4 5 9
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 8 3 16
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3 Сиэтл 10 6 4 13
4 Сан-Хосе 10 5 5 11
5 Анахайм 9 4 5 8
6 Ванкувер 11 2 9 5
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22.10 02:30 Оттава – Флорида - : -
22.10 02:30 Баффало – Филадельфия - : -
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