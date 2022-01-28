Буллит Свечникова принес «Каролине» победу над «Оттавой»

«Каролина» по буллитам переиграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Автором победного гола стал российский нападающий Андрей Свечников. «Харрикейнз» одержали вторую победу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Каролина» — 2:3 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Степан — 6 (Шей, Котканиеми), 22:31 — 0:1. Пол — 7, 24:31 — 1:1. Форментон — 9 (Мете, Годетт), 45:50 — 2:1. Нидеррайтер — 13 (Слэвин, Трочек), 56:38 — 2:2.

Победный буллит: Свечников.

Вратари: Мюррей (65:00) — Андерсен (65:00).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 39 (7+20+9+3) — 29 (15+6+7+1).

Наши: Зуб (22.38/0/0), Соколов (10.16/1/-2) — Свечников (19.33/1/0).

28 января. Оттава. Canadian Tire Centre.