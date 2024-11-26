«Оттава» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» победила «Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Авторами голов хозяев стали Адам Годетт, Дрейк Батерсон, Коул Рейнхардт и Брэди Ткачук.

За «Флэймз» шайбы забросили Джонатан Юбердо, Егор Шарангович и Назем Кадри.

«Оттава» с 17 очками идет 15-й на «Востоке». «Калгари» набрал 27 очков и занимает 4-е место на «Западе».