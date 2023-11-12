«Оттава» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на своем льду «Калгари» со счетом 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Оттава» с 12 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Калгари» с 10 очками — на 14-й строчке Запада.

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