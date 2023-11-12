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Сегодня, 08:32

«Оттава» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев
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«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на своем льду «Калгари» со счетом 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Оттава» с 12 очками занимает 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Калгари» с 10 очками — на 14-й строчке Запада.

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«Сан-Хосе» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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3 Вашингтон 13 7 6 16
4 Нью-Джерси 13 7 6 15
5 Питтсбург 13 7 6 14
6 Айлендерс 13 5 8 13
7 Филадельфия 14 6 8 13
8 Коламбус 14 4 10 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 14 11 3 24
2 Детройт 15 8 7 18
3 Торонто 15 8 7 18
4 Флорида 13 8 5 17
5 Монреаль 14 7 7 16
6 Тампа-Бэй 15 6 9 16
7 Баффало 15 7 8 15
8 Оттава 13 6 7 12
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 13 9 4 19
2 Колорадо 13 8 5 16
3 Виннипег 14 7 7 16
4 Сент-Луис 13 7 6 15
5 Аризона 14 7 7 15
6 Миннесота 14 5 9 12
7 Чикаго 12 5 7 10
8 Нэшвилл 14 5 9 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 15 12 3 25
2 Ванкувер 14 10 4 21
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7 Эдмонтон 12 2 10 5
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