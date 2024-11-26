«Оттава» победила «Калгари» в домашнем матче

«Оттава» дома одержала победу над «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

За «Сенаторз» отличились Адам Годетт, Дрейк Батерсон, Коул Рейнхардт и Брэди Ткачук.

Шайбы за «Флэймз» забросили Джонатан Юбердо, Егор Шарангович и назем Кадри.

Российский защитник команды Даниил Мироманов провел на льду 17 минут и не отметился результативными действиями, как и его соотечественник, нападающий Андрей Кузьменко, который играл за команду 14 минут.

«Оттава» набрала 17 очков и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Калгари» с 27 очками идет на 4-м месте на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Калгари» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Голы: Юбердо — 7 (бол., Коронато, Зари), 14:32 — 0:1. Годетт — 9 (Грейг, Жиру), 17:05 — 1:1. Батерсон — 9 (бол., Ткачак, Сандерсон), 23:18 — 2:1. Рейнхардт — 1 (Грейг, Сандерсон), 33:17 — 3:1. Шарангович — 5, 35:27 — 3:2. Ткачак — 11 (бол., Батерсон, Штюцле), 41:14 — 4:2. Кадри — 6 (п.в.), 59:20 — 4:3.

Вратари: Форсберг — Вольф (56:43 — 59:07, 59:15 — 59:21, 59:34).

Штраф: 6 — 20.

Броски: 29 (11+9+9) — 27 (9+12+6).

Наши: — - Кузьменко (14.44/0/0), Мироманов (17.12/1/0).

26 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre.