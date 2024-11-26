«Оттава» победила «Калгари» в домашнем матче
«Оттава» дома одержала победу над «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
За «Сенаторз» отличились Адам Годетт, Дрейк Батерсон, Коул Рейнхардт и Брэди Ткачук.
Шайбы за «Флэймз» забросили Джонатан Юбердо, Егор Шарангович и назем Кадри.
Российский защитник команды Даниил Мироманов провел на льду 17 минут и не отметился результативными действиями, как и его соотечественник, нападающий Андрей Кузьменко, который играл за команду 14 минут.
«Оттава» набрала 17 очков и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Калгари» с 27 очками идет на 4-м месте на «Западе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Калгари» — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Голы: Юбердо — 7 (бол., Коронато, Зари), 14:32 — 0:1. Годетт — 9 (Грейг, Жиру), 17:05 — 1:1. Батерсон — 9 (бол., Ткачак, Сандерсон), 23:18 — 2:1. Рейнхардт — 1 (Грейг, Сандерсон), 33:17 — 3:1. Шарангович — 5, 35:27 — 3:2. Ткачак — 11 (бол., Батерсон, Штюцле), 41:14 — 4:2. Кадри — 6 (п.в.), 59:20 — 4:3.
Вратари: Форсберг — Вольф (56:43 — 59:07, 59:15 — 59:21, 59:34).
Штраф: 6 — 20.
Броски: 29 (11+9+9) — 27 (9+12+6).
Наши: — - Кузьменко (14.44/0/0), Мироманов (17.12/1/0).
26 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre.
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|18
|4
|36
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|13
|8
|30
|3
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|20
|13
|7
|26
|4
|Колорадо
|22
|12
|10
|24
|5
|Сент-Луис
|23
|10
|13
|21
|6
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|8
|13
|19
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|7
|15
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|8
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|22
|14
|8
|30
|2
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|22
|12
|10
|27
|3
|Лос-Анджелес
|21
|11
|10
|25
|4
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|22
|11
|11
|24
|5
|Ванкувер
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|10
|9
|23
|6
|Сиэтл
|21
|10
|11
|21
|7
|Анахайм
|19
|8
|11
|19
|8
|Сан-Хосе
|23
|6
|17
|17
|26.11
|03:00
|
Филадельфия – Вегас
|4 : 5 Б
|26.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Колорадо
|8 : 2
|26.11
|03:00
|
Рейнджерс – Сент-Луис
|2 : 5
|26.11
|03:00
|
Флорида – Вашингтон
|1 : 4
|26.11
|03:00
|
Каролина – Даллас
|6 : 4
|26.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Нэшвилл
|5 : 2
|26.11
|03:30
|
Оттава – Калгари
|4 : 3
|26.11
|03:30
|
Айлендерс – Детройт
|2 : 4
|26.11
|04:00
|
Миннесота – Виннипег
|1 : 4
|26.11
|06:00
|
Анахайм – Сиэтл
|- : -
|26.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|- : -