«Оттава» дома обыграла «Калгари»

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на своем льду «Калгари» со счетом 4:1.

В составе «Сенаторз» 2 (1+1) очка набрал Дрейк Батерсон, еще по голу забили Мэттью Джозеф, Рорк Шартье и Трэвис Хамоник. У «Флэймз» шайба на счету Блэйка Коулмана.

После этого матча «Оттава» с 12 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Калгари» с 10 очками — на 14-й строчке Запада.