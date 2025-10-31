Артем Зуб забил второй гол в сезоне НХЛ

«Оттава» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари».

На 3-й минуте третьего периода шайбу забросил российский защитник Артем Зуб. Для него это второй гол в сезоне.