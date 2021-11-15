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«Калгари» разгромил «Оттаву», Задоров отметился заброшенной шайбой

03:37
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«Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 4:0.

Отличились Эндрю Манджапане, Элиас Линдхольм, Мэттью Ткачак и Никита Задоров. Форвард «Сенаторз» Егор Соколов завершил встречу с показателем полезности «-2».

После этого матча «Калгари» с 20 очками занимает третье место в Западной конференции, «Оттава» с 9 очками — на последней строчке Востока.

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Сергей Разин все материалы автора
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