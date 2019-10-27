«Оттава» и «Флорида» обменялись нападающими

«Флорида» и «Оттава» совершили обмен. Состав «Пантерз» пополнил форвард Джек Родуолд. Взамен «Сенаторз» получили права на нападающего Криса Уилки, сообщает официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 25-летний Родуолд провел 6 матчей за «Бельвиль» в АХЛ. В активе хоккеиста также 10 матчей за карьеру в НХЛ.

23-летний Уилки играет в NCAA. Он был выбран «Флоридой» на драфте НХЛ-2015 в 6-м раунде под 162-м общим номером. ?

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