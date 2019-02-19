"Оттава" хочет обменять Мэтта Дюшена

"Оттава" ищет варианты с обменом Мэтта Дюшена, сообщает известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман.

– Дюшен будет продан, если не случится ничего необычного. Основные претенденты – "Коламбус" и "Нэшвилл", хотя потенциально на форварда претендует значительно больше клубов, - цитирует Фридмана Sportnet. - Я не уверен в интересе "Виннипега", назвал бы в качестве темных лошадок "Калгари" или "Айлендерс". "Коламбус" бы очень хотел отдать за Дюшена Александра Веннеберга, которому отчаянно нужен новый вызов. Но я не совсем уверен, хочет ли "Оттава" возиться с его контрактом.

В текущем сезоне 28-летний Дюшен сыграл в 50 матчах за "сенаторов", в которых забросил 27 шайб и отдал 31 результативную передачу.

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