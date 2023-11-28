«Оттава» — «Флорида»: видеообзор матча
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на выезде «Оттаву» — 5:0.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
Дубль оформил Сэм Райнхарт, еще по голу забили Сэм Беннетт, Картер Верхэге и Ээту Луостаринен, у Александра Баркова ассистентский хет-трик, Дмитрий Куликов отметился результативной передачей, вратарь Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 20.
Команды на двоих набрали 167 минут штрафного времени — 84 у «Оттавы» и 83 у «Флориды».
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|15
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|В
|П
|О
|1
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|21
|14
|7
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|13
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|14
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|21
|5
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|21
|8
|13
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|6
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|9
|12
|18
|7
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|20
|7
|13
|15
|8
|Сан-Хосе
|21
|4
|17
|10
|28.11
|03:00
|
Рейнджерс – Баффало
|1 : 5
|28.11
|03:00
|
Оттава – Флорида
|0 : 5
|28.11
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|5 : 2
|28.11
|05:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|4 : 1
|28.11
|05:30
|
Калгари – Вегас
|- : -
|28.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Вашингтон
|- : -
|И
|О
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|21
|36
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|22
|33
|
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Куинн Хьюз
Ванкувер
|22
|33
|И
|Г
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Брок Босер
Ванкувер
|22
|15
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Сэм Райнхарт
Флорида
|21
|15
|
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|21
|15
|И
|КН
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Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
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Алекс Лион
Детройт
|3
|1.35
|
|
Адин Хилл
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