«Оттава» — «Флорида»: видеообзор матча

«Оттава» обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

В следующем матче «Оттава» на выезде сыграет с «Монреалем», а «Флорида» в гостях встретится с «Баффало». Обе игры пройдут 13 октября.