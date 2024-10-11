«Флорида» проиграла «Оттаве», Бобровский сделал 28 сейвов
«Оттава» обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. Для «Сенаторз» это была первая игра в сезоне.
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 из 30 бросков по воротам.
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«Оттава» — «Флорида» — 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Голы: Штюцле — 1 (бол., Норрис, Сандерсон), 5:52 — 1:0. Пинто — 1, 10:42 — 2:0. Форслинг — 1 (Беннетт, Ткачак), 35:48 — 2:1. Штюцле — 2 (п.в., Ткачак), 58:50 — 3:1.
Вратари: Ульмарк — Бобровский (58:07 — 58:50, 59:14 — 59:57).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 31 (17+5+9) — 31 (8+7+16).
Наши: Зуб (21.14/3/+1) — Куликов (18.47/2/-1).
11 октября. Оттава. Canadian Tire Centre. 19346 зрителей.
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|Атлантический дивизион
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|Бостон
|2
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|2
|1
|1
|2
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|1
|1
|2
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|Торонто
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|1
|1
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|2
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|2
|0
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|Виннипег
|1
|1
|0
|2
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|1
|1
|0
|2
|5
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|6
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|1
|0
|1
|0
|7
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|8
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|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Лос-Анджелес
|1
|1
|0
|2
|3
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|4
|Ванкувер
|1
|0
|1
|1
|5
|Сан-Хосе
|1
|0
|1
|1
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
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|0
|8
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|11.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|2 : 4
|11.10
|02:00
|
Оттава – Флорида
|3 : 1
|11.10
|02:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|1 : 3
|11.10
|02:00
|
Бостон – Монреаль
|6 : 4
|11.10
|02:30
|
Айлендерс – Юта
|4 : 5 ОТ
|11.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|3 : 4
|11.10
|03:00
|
Детройт – Питтсбург
|3 : 6
|11.10
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|3 : 2
|11.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|4 : 5 ОТ
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