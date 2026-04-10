«Оттава» победила «Флориду», Зуб забросил шайбу, Бобровский сделал 22 сейва

«Оттава» победила «Флориду» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Дрейк Батерсон, Фабиан Зеттерлунд (дубль), Клод Жиру и российский защитник Артем Зуб. В сезоне-2025/26 30-летний хоккеист в 78 матчах набрал 30 (5+25) очков.

Йеспер Боквист забил единственный гол у «Флориды». Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 22 броска в створ из 26.

«Оттава» выиграла третий матч подряд. Она занимает седьмое место в таблице Восточной конференции (94 очка после 79 игр). «Флорида» располагается на 14-м месте (78 очков после 79 встреч), у команды четыре поражения кряду.

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