«Флорида» проиграла «Оттаве». Бобровский сделал 21 сэйв

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«Оттава» на своем льду выиграла у «Флориды» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Пантерз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 21 из 25 бросков по своим воротам.

«Оттава» с 77 очками занимает 11-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 9-й строчке — 79 очков.