«Флорида» по буллитам обыграла «Оттаву», у Зуба пятая шайба в сезоне

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграла «Оттаву» со счетом 4:3.

В составе «Пантерз» вратарь Сергей Бобровский отразил 19 бросков, у «Сенаторз» Артем Зуб отметился заброшенной шайбой. Победный буллит реализовал Александр Барков.

После этого матча «Флорида» с 94 очками занимает первое место в Восточной конференции, «Оттава» с 52 очками — на 14-й строчке.