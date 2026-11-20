«Оттава» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфии» одержала гостевую победу над «Оттавой» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

«Сенаторз» вели в три шайбы, но «Флайерз» смогли переломить ход встречи в третьем периоде. В составе хозяев отличились Дилан Козенс (дубль), Клод Жиру, Дрейк Батерсон и Филип Томасино. У гостей дубль оформил защитник Кэмерон Йорк, также голы забили Оуэн Типпетт, Тайсон Форстер и Джейми Драйсдейл. Автором решающей шайбы в дополнительное время стал Трэвис Конекны.

После этого матча «Филадельфия» с 22 очками в 25 играх занимает 11-е место в Восточной конференции. «Оттава» располагается на четвертой строчке, имея 31 балл в 23 встречах. Канадская команда прервала серию из 3 побед подряд.

В следующем матче 22 ноября «Флайерз» сыграют с «Монреалем» на выезде, а «Сенаторз» в тот же день примут «Лос-Анджелес».

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