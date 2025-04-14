«Оттава» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» дома выиграла у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

«Оттава» с 94 очками в 80 матчах занимает 6-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 15-й строчке «Востока» — 76 очков в 80 играх.