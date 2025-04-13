«Оттава» и «Филадельфия» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ

«Оттава Сенаторз» и «Филадельфия Флайерз» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 13 апреля. Игра пройдет в «Канадиан Тайер Центре» в Оттаве, стартовое вбрасывание состоится в 20.00 по московскому времени.

«Оттава» — «Филадельфия»: прямая трансляция матча НХЛ (видео)

За ключевыми событиями и результатом игры «Оттава» — «Филадельфия» можно следить в матч-центре нашего сайта.

В России нет официальных трансляций матчей НХЛ, видео появляются в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 команды встречались два раза, обменявшись гостевыми победами.

В 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» набрала 92 очка, «Филадельфия» — 75. В предыдущей игре «Оттава» победила «Монреаль» (5:2), а «Филадельфия» — «Айлендерс» (4:3 Б).