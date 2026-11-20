«Филадельфия» в третьем периоде отыгралась с 2:5 и победила в овертайме «Оттаву»
«Филадельфия» на выезде обыграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ. Игра прошла на арене «Канадиен Тайер Центр» в Оттаве.
У «Сенаторз» дубль оформил Дилан Козенс, а также по одному голу забили Клод Жиру, Дрейк Батерсон и Филип Томасино. «Флайерз» отыгрались в третьем периоде, уступая в три шайбы. У гостей две шайбы забросил Кэмерон Йорк, а также по одной шайбе забросили Оуэн Типпетт, Тайсон Форстер и Джейми Драйсдейл. Победный гол в овертайме на счету Трэвиса Конекны.
Российский защитник хозяев Артем Зуб отметился голевой передачей. У 31-летнего россиянина теперь 5 (0+5) очков в 16 играх этого сезона.
«Филадельфия» набрала 22 очка в 25 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 4-й строчке — 31 очко в 23 играх.
Следующим соперником «Флайерз» будет «Монреаль» , а «Сенаторз» Встретятся с «Лос-Анджелесом». Оба матча пройдут 22 ноября.
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|2
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|10
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|8
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|Атлантический дивизион
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|П
|О
|1
|Оттава
|24
|15
|9
|33
|2
|Тампа-Бэй
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|15
|8
|32
|3
|Монреаль
|24
|14
|10
|32
|4
|Бостон
|23
|15
|8
|31
|5
|Флорида
|24
|13
|11
|29
|6
|Баффало
|24
|10
|14
|24
|7
|Детройт
|23
|8
|15
|19
|8
|Торонто
|25
|8
|17
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|25
|17
|8
|39
|2
|Даллас
|23
|15
|8
|32
|3
|Колорадо
|23
|13
|10
|29
|4
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|29
|5
|Сент-Луис
|24
|13
|11
|28
|6
|Юта
|24
|12
|12
|27
|7
|Виннипег
|24
|11
|13
|26
|8
|Чикаго
|24
|8
|16
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|26
|17
|9
|38
|2
|Вегас
|25
|14
|11
|33
|3
|Сан-Хосе
|25
|11
|14
|24
|4
|Анахайм
|24
|11
|13
|23
|5
|Калгари
|24
|10
|14
|22
|6
|Сиэтл
|20
|10
|10
|21
|7
|Лос-Анджелес
|21
|7
|14
|16
|8
|Ванкувер
|26
|6
|20
|13
|24.11
|03:00
|Нью-Джерси – Коламбус
|3 : 2
|24.11
|03:30
|Оттава – Калгари
|- : -
|24.11
|03:30
|Монреаль – Лос-Анджелес
|- : -
|24.11
|03:30
|Виннипег – Юта
|- : -
|24.11
|03:30
|Айлендерс – Торонто
|- : -
|24.11
|05:40
|Сиэтл – Анахайм
|- : -
|24.11
|06:00
|Сан-Хосе – Миннесота
|- : -