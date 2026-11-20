«Филадельфия» в третьем периоде отыгралась с 2:5 и победила в овертайме «Оттаву»

«Филадельфия» на выезде обыграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ. Игра прошла на арене «Канадиен Тайер Центр» в Оттаве.

У «Сенаторз» дубль оформил Дилан Козенс, а также по одному голу забили Клод Жиру, Дрейк Батерсон и Филип Томасино. «Флайерз» отыгрались в третьем периоде, уступая в три шайбы. У гостей две шайбы забросил Кэмерон Йорк, а также по одной шайбе забросили Оуэн Типпетт, Тайсон Форстер и Джейми Драйсдейл. Победный гол в овертайме на счету Трэвиса Конекны.

Российский защитник хозяев Артем Зуб отметился голевой передачей. У 31-летнего россиянина теперь 5 (0+5) очков в 16 играх этого сезона.

«Филадельфия» набрала 22 очка в 25 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 4-й строчке — 31 очко в 23 играх.

Следующим соперником «Флайерз» будет «Монреаль» , а «Сенаторз» Встретятся с «Лос-Анджелесом». Оба матча пройдут 22 ноября.