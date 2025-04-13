«Оттава» обыграла «Филадельфию» в овертайме, Федотов пропустил 4 шайбы
«Оттава» дома выиграла у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
У «Сенаторз» шайбы забросили Тим Штюцле (дубль), Фабиан Зеттерлунд и Тома Шабо. У «Флайерз» голы на счету Николя Делорье. Ноа Кейтса и Гарнета Хэтэуэя.
Российский голкипер «Филадельфии» Иван Федотов отразил 22 броска.
«Оттава» с 94 очками в 80 матчах занимает 6-е место в Восточной конференции. «Филадельфия» идет на 15-й строчке «Востока» — 76 очков в 80 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Филадельфия» — 4:3 ОТ (0:0, 1:2, 2:1, 1:0)
Голы: Делорье — 2 (Йорк, Хэтэуэй), 31:43 — 0:1. Штюцле — 22 (Шабо, Хэмоник), 32:36 — 1:1. Кэйтс — 16 (Андре, Бринк), 37:17 — 1:2. Зеттерлунд — 19 (Пинто, Шабо), 44:41 — 2:2. Хэтэуэй — 10 (Силер), 47:33 — 2:3. Шабо — 8 (Крокшенк, Штюцле), 52:54 — 3:3. Штюцле — 23 (бол., Батерсон, Жиру), 61:40 — 4:3.
Вратари: Форсберг — Федотов.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 25 (6+9+9+1) — 32 (8+14+10+0).
Наши: Зуб (19.34/0/0) — Замула (13.32/0/0), Мичков (15.50/4/-1).
13 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre. 16059 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|81
|51
|30
|111
|2
|Каролина
|81
|47
|34
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|81
|39
|42
|87
|5
|Рейнджерс
|81
|38
|43
|83
|6
|Айлендерс
|81
|35
|46
|82
|7
|Питтсбург
|81
|33
|48
|78
|8
|Филадельфия
|81
|33
|48
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|81
|51
|30
|106
|2
|Тампа-Бэй
|81
|47
|34
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|81
|44
|37
|95
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|81
|39
|42
|85
|7
|Баффало
|81
|35
|46
|77
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|81
|48
|33
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|81
|40
|41
|94
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
|0 - 0
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
|0 - 0
|
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
|0 - 0
|
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|17.04
|02:00
|
Виннипег – Анахайм
|2 : 1 ОТ
|17.04
|02:00
|
Монреаль – Каролина
|4 : 2
|17.04
|02:30
|
Нью-Джерси – Детройт
|2 : 5
|17.04
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|5 : 1
|17.04
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|1 : 4
|17.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|0 : 3