Шайба Мичкова принесла «Филадельфии» победу над «Оттавой» в овертайме

«Филадельфия» одержала победу над «Оттавой» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Авторами голов «Флайерз» стали Трэвис Санхайм, Трэвис Конечны, Антони Ришар, Бобби Бринк и решивший исход матча в овертайме российский нападающий Матвей Мичков.

В нынешнем сезоне на счету 19-летнего россиянина 13 (6+7) очков в 15 встречах.

Еще один россиянин, голкипер «Филадельфии» Иван Федотов, отразил 33 из 37 бросков соперников по своим воротам.

За «Сенаторз» отличились Брэди Ткачук, Дрейк Батерсон, Джош Норрис и Адам Годетт.

«Филадельфия» с 16 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Восочной конференции, а «Оттава» с 17 очками расположилась на 9-й строчке.

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Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Филадельфия» — 4:5 ОТ (1:1, 1:1, 2:2, 0:1)

Голы: Санхейм — 4 (Андре, Хэтэуэй), 2:31 — 0:1. Ткачак — 9 (Норрис, Хэмоник), 6:02 — 1:1. Батерсон — 7 (бол., Штюцле, Сандерсон), 28:41 — 2:1. Конекны — 9 (Кэйтс, Силер), 38:48 — 2:2. Норрис — 7 (Шабо, Грейг), 44:27 — 3:2. Годетт — 7 (бол., Шабо, Грейг), 50:05 — 4:2. Ришар — 2 (Бринк, Замула), 50:42 — 4:3. Бринк — 3 (Ришар, Санхейм), 52:45 — 4:4. Мичков — 6 (Конекны, Санхейм), 64:05 — 4:5.

Вратари: Ульмарк — Федотов.

Штраф: 4 — 12.

Броски: 37 (14+14+6+3) — 19 (3+4+9+3).

Наши: Зуб (18.37/0/-2) — Замула (14.43/0/+1), Мичков (13.50/3/+1).

15 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre. 17162 зрителя.