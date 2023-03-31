«Филадельфия» проиграла «Оттаве». Проворов сделал голевую передачу

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«Оттава» на своем льду переиграла «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Сенаторз» прервали четырехматчевую победную серию «Флайерз».

В составе проигравшей команды голевой передачей отметился российский защитник Иван Проворов.