«Оттава» обыграла «Филадельфию» и прервала серию из трех поражений

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Филадельфию» со счетом 3:1.

В составе «Сенаторз» отличились Тим Штюцле, Джош Норрис и Алекс Форментон, защитник Никита Зайцев завершил встречу с показателем полезности «-1». У «Флайерз» шайбу забросил Кэм Аткинсон.

«Оттава» прервала серию из трех поражений и с 49 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 49 очками — на 14-й строчке.