«Филадельфия» на выезде обыграла «Оттаву»

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«Филадельфия» выиграла у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Флайерз» прервали неудачную серию из трех поражений.