«Оттава» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» переиграл «Оттаву» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2 и одержал 10-ю победу в нынешнем сезоне.

За «Ойлерз» голами отметились Эван Бушар, оформивший дубль Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс.

За «Сенаторз» шайбы забросили Тим Штюцле и Джош Норрис.

«Эдмонтон» с 22 очками занимает 6-е место в Западной конференции, «Оттава» с 17 очками расположилась на 12-й строчке «Востока».