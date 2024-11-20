«Эдмонтон» в гостях переиграл «Оттаву», Подколзин набрал 2 очка
«Эдмонтон» на выезде обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
За «Ойлерз» шайбы забросили Эван Бушар, оформивший дубль Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Райан Ньюджент-Хопкинс. Российский нападающий команды Василий Подколзин отметился двумя результативными передачами.
В текущем сезоне на счету 23-летнего россиянина 7 (0+7) очков в 21 матче.
Авторами голов «Сенаторз» стали Тим Штюцле и Джош Норрис.
«Эдмонтон» набрал 22 очка и занимает 6-е место в Западной конференции, «Оттава» с 17 очками располагается на 12-й строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Эдмонтон» — 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)
Голы: Бушар — 5 (Драйзайтль, Подколзин), 3:46 — 0:1. Штюцле — 8 (Батерсон, Дженсен), 15:40 — 1:1. Макдэвид — 8 (Подколзин, Бушар), 16:15 — 1:2. Макдэвид — 9 (бол., Бушар, Драйзайтль), 19:19 — 1:3. Драйзайтль — 14 (Макдэвид, Хенрик), 24:39 — 1:4. Нюджент-Хопкинс — 2 (Райан, Кулак), 51:50 — 1:5. Норрис — 8 (Дженсен, Ткачак), 57:36 — 2:5.
Вратари: Ульмарк — С. Скиннер.
Штраф: 13 — 11.
Броски: 29 (12+5+12) — 32 (15+9+8).
Наши: Зуб (19.58/0/-2) — Подколзин (16.04/2/+2).
20 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre.
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|7
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|20.11
|03:00
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Питтсбург – Тампа-Бэй
|2 : 3 ОТ
|20.11
|03:00
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Оттава – Эдмонтон
|2 : 5
|20.11
|04:00
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Сент-Луис – Миннесота
|- : -
|20.11
|04:00
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Виннипег – Флорида
|- : -
|20.11
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|- : -
|20.11
|05:00
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Калгари – Айлендерс
|- : -
|20.11
|06:00
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Ванкувер – Рейнджерс
|- : -