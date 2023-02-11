«Эдмонтон» в гостях переиграл «Оттаву»

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«Эдмонтон» одержал победу над «Оттавой» в гостевом матче регулярного чемпионат НХЛ — 6:3.

В составе хозяев отличились нападающий Клод Жиру и защитники Джейк Сандерсон и Эрик Браннстрем.

За «Эдмонтон» забросили нападающие Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль, Зак Хайман, Райан Маклеод, Ессе Пульюярви и Дерек Райан

«Оттава» располагается на 14-м месте в турнирной таблице «Востока», набрав 51 очко за 51 матч.

«Эдмонтон» занимает 4-е место на «Западе» с 65 очками за 53 игры.