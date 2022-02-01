«Оттава» в овертайме обыграла «Эдмонтон»

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Эдмонтон» со счетом 3:2.

В составе «Сенаторз» отличились Тома Шабо, Ник Пол и Тим Штюцле, «Ойлерз» ответили точными бросками Коннора Макдэвида и Дарнелла Нерса.

После этого матча «Оттава» с 32 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 47 очками — на десятой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Эдмонтон» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Шабо — 3 (Ткачак, Сэнфорд), 11:32 — 1:0. Макдэвид — 22 (Бушар, Ямамото), 12:17 — 1:1. Пол — 8 (бол., Браннстрем, Тирни), 37:09 — 2:1. Нерс — 4 (Райан, Хаймэн), 47:46 — 2:2. Штютцле — 8 (Ткачак, Шабо), 64:22 — 3:2.

Вратари: Мюррей — Коскинен.

Штраф: 11 — 9.

Броски: 31 (9+10+8+4) — 39 (11+13+12+3).

Наши: Зуб (24.40/1/0), Соколов (9.54/1/+1) — -.

1 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre. 500 зрителей.