«Оттава» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» на домашнем льду проиграла «Детройту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. Встреча прошла на «Canadian Tire Centre».

В составе «Сенаторз» отличились Джейк Сандерсон и Ридли Грейг. У «Ред Уингз» дубль оформил Джо Велено, еще по голу забили Шейн Гостисбер, Дэвид Перрон и Дилан Ларкин.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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