«Оттава» — «Детройт»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» выиграла у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. Встреча прошла в Стокгольме.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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