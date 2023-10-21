«Детройт» обыграл «Оттаву» в матче НХЛ

«Детройт» на выезде победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

За «Ред Уингз» забили Шейн Гостисбер, Джо Велено, оформивший дубль, Дэвид Перрон и Дилан Ларкин. У «Сенаторз» Джейк Сандерсон и Ридли Грейг.

Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко провел на льду 16 минут 49 секунд и не отметился результативными действиями.

«Детройт» набрал 8 очков в 5 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава» находится на четвертой строчке (6 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Детройт» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Голы: Сандерсон — 3 (бол., Ткачак, Норрис), 16:54 — 1:0. Гостисбеер — 2 (бол., Ларкин, Перрон), 18:15 — 1:1. Велено — 1 (Фишер), 24:18 — 1:2. Перрон — 2 (бол., Ларкин, Зайдер), 34:54 — 1:3. Ларкин — 2 (бол., Гостисбеер, Зайдер), 40:28 — 1:4. Велено — 2 (Спронг), 47:23 — 1:5. Грейг — 1 (Джозеф, Чикран), 48:49 — 2:5.

Вратари: Корписало — Хуссо.

Штраф: 21 — 23.

Броски: 38 (14+14+10) — 23 (3+8+12).

Наши: Тарасенко (16.49/5/0) — -.

21 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.