«Детройт» обыграл «Оттаву» в матче НХЛ
«Детройт» на выезде победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
За «Ред Уингз» забили Шейн Гостисбер, Джо Велено, оформивший дубль, Дэвид Перрон и Дилан Ларкин. У «Сенаторз» Джейк Сандерсон и Ридли Грейг.
Российский нападающий «Оттавы» Владимир Тарасенко провел на льду 16 минут 49 секунд и не отметился результативными действиями.
«Детройт» набрал 8 очков в 5 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Оттава» находится на четвертой строчке (6 очков).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Детройт» — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Голы: Сандерсон — 3 (бол., Ткачак, Норрис), 16:54 — 1:0. Гостисбеер — 2 (бол., Ларкин, Перрон), 18:15 — 1:1. Велено — 1 (Фишер), 24:18 — 1:2. Перрон — 2 (бол., Ларкин, Зайдер), 34:54 — 1:3. Ларкин — 2 (бол., Гостисбеер, Зайдер), 40:28 — 1:4. Велено — 2 (Спронг), 47:23 — 1:5. Грейг — 1 (Джозеф, Чикран), 48:49 — 2:5.
Вратари: Корписало — Хуссо.
Штраф: 21 — 23.
Броски: 38 (14+14+10) — 23 (3+8+12).
Наши: Тарасенко (16.49/5/0) — -.
21 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.
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|2
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|5
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|2
|2
|4
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|Питтсбург
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|2
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|4
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|4
|1
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|3
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|3
|2
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|2
|3
|5
|5
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|2
|2
|4
|6
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|4
|2
|2
|4
|7
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|1
|2
|3
|8
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|1
|3
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|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|4
|4
|0
|8
|2
|Даллас
|3
|2
|1
|5
|3
|Миннесота
|4
|2
|2
|4
|4
|Аризона
|4
|2
|2
|4
|5
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|4
|6
|Чикаго
|5
|2
|3
|4
|7
|Сент-Луис
|3
|1
|2
|3
|8
|Виннипег
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|5
|5
|0
|10
|2
|Лос-Анджелес
|4
|2
|2
|5
|3
|Калгари
|5
|2
|3
|5
|4
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|5
|Сиэтл
|5
|1
|4
|3
|6
|Анахайм
|3
|1
|2
|2
|7
|Эдмонтон
|4
|1
|3
|2
|8
|Сан-Хосе
|4
|0
|4
|1
|21.10
|02:00
|
Коламбус – Калгари
|3 : 1
|21.10
|02:30
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Айлендерс – Нью-Джерси
|4 : 5 ОТ
|21.10
|20:00
|
Оттава – Детройт
|2 : 5
|21.10
|23:00
|
Аризона – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
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Джек Хьюз
Нью-Джерси
|4
|10
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|5
|9
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|5
|8
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|4
|6
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|5
|5
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|4
|5
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Александр Георгиев
Колорадо
|4
|0.98
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|2
|1.00