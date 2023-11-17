«Оттава» переиграла «Детройт» в Стокгольме
«Оттава» в овертайме обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. Встреча прошла в столице Швеции, Стокгольме.
Форвард «Сенаторз» Тим Штюцле забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. На счету российского нападающего Владимира Тарасенко два ассиста.
«Оттава» с 14 очками занимает 14-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 4-й строчке — 19 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Детройт» — 5:4 ОТ (3:0, 1:4, 0:0, 1:0)
Голы: Ткачак — 9 (бол., Батерсон, Штюцле), 5:57 — 1:0. Ткачак — 10 (Штюцле, Жиру), 9:57 — 2:0. Сандерсон — 4 (Тарасенко, Норрис), 13:09 — 3:0. Норрис — 5 (Джозеф, Тарасенко), 21:18 — 4:0. Раймонд — 6, 29:39 — 4:1. Перрон — 4 (Мяяття, Гостисбеер), 33:20 — 4:2. Дебринкэт — 11 (Гостисбеер, Комфер), 36:33 — 4:3. Гостисбеер — 4 (Комфер, Мяяття), 37:12 — 4:4. Штюцле — 4 (Батерсон, Сандерсон), 64:58 — 5:4.
Вратари: Корписало — Раймер.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 34 (9+10+12+3) — 41 (14+19+5+3).
Наши: Зуб (20.08/0/+1), Тарасенко (16.18/2/+2) — Костин (10.37/0/0).
16 ноября. Стокгольм. Avicii Arena. 12487 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|14
|11
|3
|23
|2
|Вашингтон
|14
|8
|6
|18
|3
|Каролина
|16
|9
|7
|18
|4
|Филадельфия
|16
|8
|8
|17
|5
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|14
|8
|6
|16
|6
|Нью-Джерси
|14
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|7
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|7
|Айлендерс
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|5
|10
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|4
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|И
|В
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|1
|Бостон
|15
|12
|3
|26
|2
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|10
|5
|21
|3
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|16
|8
|8
|19
|4
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|5
|Тампа-Бэй
|16
|6
|10
|16
|6
|Монреаль
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|7
|9
|16
|7
|Баффало
|16
|7
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|15
|8
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|14
|7
|7
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|15
|11
|4
|23
|2
|Колорадо
|15
|10
|5
|20
|3
|Виннипег
|15
|8
|7
|18
|4
|Сент-Луис
|14
|8
|6
|17
|5
|Аризона
|15
|7
|8
|16
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|10
|8
|Нэшвилл
|15
|5
|10
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|16
|12
|4
|25
|2
|Вегас
|16
|12
|4
|25
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|16
|9
|7
|18
|5
|Сиэтл
|17
|5
|12
|14
|6
|Калгари
|15
|5
|10
|12
|7
|Эдмонтон
|15
|5
|10
|11
|8
|Сан-Хосе
|16
|2
|14
|5
|17.11
|03:00
|
Монреаль – Вегас
|- : -
|17.11
|03:00
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|- : -
|17.11
|03:00
|
Коламбус – Аризона
|- : -
|17.11
|04:30
|
Чикаго – Тампа-Бэй
|- : -
|17.11
|05:00
|
Калгари – Ванкувер
|- : -
|17.11
|06:00
|
Сиэтл – Айлендерс
|- : -
|17.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|- : -
|17.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Флорида
|- : -
|17.11
|22:00
|
Детройт – Торонто
|- : -
|И
|О
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|16
|26
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|16
|26
|
|
Куинн Хьюз
Ванкувер
|16
|26
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|16
|13
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|15
|13
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Адин Хилл
Вегас
|9
|1.76