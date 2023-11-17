«Оттава» переиграла «Детройт» в Стокгольме

«Оттава» в овертайме обыграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. Встреча прошла в столице Швеции, Стокгольме.

Форвард «Сенаторз» Тим Штюцле забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. На счету российского нападающего Владимира Тарасенко два ассиста.

«Оттава» с 14 очками занимает 14-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 4-й строчке — 19 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Детройт» — 5:4 ОТ (3:0, 1:4, 0:0, 1:0)

Голы: Ткачак — 9 (бол., Батерсон, Штюцле), 5:57 — 1:0. Ткачак — 10 (Штюцле, Жиру), 9:57 — 2:0. Сандерсон — 4 (Тарасенко, Норрис), 13:09 — 3:0. Норрис — 5 (Джозеф, Тарасенко), 21:18 — 4:0. Раймонд — 6, 29:39 — 4:1. Перрон — 4 (Мяяття, Гостисбеер), 33:20 — 4:2. Дебринкэт — 11 (Гостисбеер, Комфер), 36:33 — 4:3. Гостисбеер — 4 (Комфер, Мяяття), 37:12 — 4:4. Штюцле — 4 (Батерсон, Сандерсон), 64:58 — 5:4.

Вратари: Корписало — Раймер.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 34 (9+10+12+3) — 41 (14+19+5+3).

Наши: Зуб (20.08/0/+1), Тарасенко (16.18/2/+2) — Костин (10.37/0/0).

16 ноября. Стокгольм. Avicii Arena. 12487 зрителей.