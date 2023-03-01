«Оттава» разгромила «Детройт». Зуб не набрал очков

«Оттава» выиграла у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Сенаторз» одержали третью победу подряд. «Ред Уингз» потерпели третье поражение кряду.

Российский защитник Артем Зуб результативными действиями не отметился.

«Оттава» набрала 64 очка и сравнялась с «Детройтом». Команды идут на 11-м и 12-м местах Восточной конференции соответственно.