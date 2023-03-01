«Оттава» разгромила «Детройт». Зуб не набрал очков
«Оттава» выиграла у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:1. «Сенаторз» одержали третью победу подряд. «Ред Уингз» потерпели третье поражение кряду.
Российский защитник Артем Зуб результативными действиями не отметился.
«Оттава» набрала 64 очка и сравнялась с «Детройтом». Команды идут на 11-м и 12-м местах Восточной конференции соответственно.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|39
|19
|86
|2
|Нью-Джерси
|59
|39
|20
|83
|3
|Рейнджерс
|60
|34
|26
|77
|4
|Айлендерс
|63
|31
|32
|69
|5
|Питтсбург
|59
|29
|30
|67
|6
|Вашингтон
|62
|29
|33
|64
|7
|Филадельфия
|61
|23
|38
|56
|8
|Коламбус
|60
|19
|41
|44
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|59
|46
|13
|97
|2
|Торонто
|60
|37
|23
|82
|3
|Тампа-Бэй
|59
|37
|22
|78
|4
|Баффало
|58
|31
|27
|66
|5
|Детройт
|59
|28
|31
|64
|6
|Флорида
|61
|29
|32
|64
|7
|Оттава
|59
|29
|30
|62
|8
|Монреаль
|59
|25
|34
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|60
|31
|29
|75
|2
|Колорадо
|58
|34
|24
|73
|3
|Миннесота
|60
|33
|27
|72
|4
|Виннипег
|60
|35
|25
|71
|5
|Нэшвилл
|57
|29
|28
|64
|6
|Сент-Луис
|59
|26
|33
|57
|7
|Аризона
|59
|20
|39
|49
|8
|Чикаго
|59
|21
|38
|47
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|60
|35
|25
|76
|2
|Лос-Анджелес
|61
|33
|28
|74
|3
|Эдмонтон
|61
|32
|29
|72
|4
|Сиэтл
|59
|32
|27
|70
|5
|Калгари
|60
|27
|33
|66
|6
|Ванкувер
|60
|24
|36
|53
|7
|Сан-Хосе
|60
|18
|42
|48
|8
|Анахайм
|61
|20
|41
|47
Результаты / календарь
19.02
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28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
|1.03
|03:00
|
Оттава – Детройт
|6 : 1
|1.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|1 : 4
|1.03
|03:30
|
Баффало – Коламбус
|- : -
|1.03
|04:00
|
Виннипег – Лос-Анджелес
|- : -
|1.03
|04:00
|
Миннесота – Айлендерс
|- : -
|1.03
|04:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|- : -
|1.03
|04:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|- : -
|1.03
|05:00
|
Аризона – Чикаго
|- : -
|1.03
|05:00
|
Калгари – Бостон
|- : -
|1.03
|06:30
|
Сан-Хосе – Монреаль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|115
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|89
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|59
|85
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|61
|50
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|59
|42
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|58
|40
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|37
|1.85
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|27
|2.06
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|31
|2.27
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