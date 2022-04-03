«Оттава» победила «Детройт», у Зуба шестая шайба в сезоне
«Оттава» победила «Детройт» в в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 5:2.
В осставе «Оттавы» отличились Джош Норрис, оформивший хет-трик, Никита Зайцев и Артем Зуб. У «Детройта» шайбы забросили Дилан Ларкин и Майкл Расмуссен.
Для Зуба эта шайба стала шестой в сезоне. Теперь у него в активе 21 (6+15) очко.
«Оттава» набрала 56 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции. У «Детройта» 61 очко и 11-я позиция.
НХЛ
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«Оттава» — «Детройт» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
Голы: Расмуссен — 10 (Врана, Гронек), 7:21 — 0:1. Зуб — 6
(Ткачак, Джозеф), 18:18 — 1:1. Норрис — 28 (бол., Штютцле, Ткачак), 22:32 — 2:1. Норрис — 29 (Холден, Джозеф), 34:16 — 3:1. Ларкин — 29 (Гронек, Стаал), 52:35 — 3:2. Норрис — 30 (п.в., Джозеф, Зайцев), 58:23 — 4:2. Зайцев — 2 (п.в., Холден), 59:15 — 5:2.
Вратари: Форсберг — Грайсс (58:08 — 58:23, 58:39 — 59:15).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 36 (14+14+8) — 32 (6+9+17).
Наши: Зайцев (19.40/2/+2), Зуб (16.45/3/0) — -.
3 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre. 16402 зрителя.
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Каролина – Миннесота
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Тампа-Бэй – Монреаль
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|3.04
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Филадельфия – Торонто
|3 : 6
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|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|4 : 6
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