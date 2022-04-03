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Сегодня, 22:39

«Оттава» победила «Детройт», у Зуба шестая шайба в сезоне

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Оттава» победила «Детройт» в в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счетом 5:2.

В осставе «Оттавы» отличились Джош Норрис, оформивший хет-трик, Никита Зайцев и Артем Зуб. У «Детройта» шайбы забросили Дилан Ларкин и Майкл Расмуссен.

Для Зуба эта шайба стала шестой в сезоне. Теперь у него в активе 21 (6+15) очко.

«Оттава» набрала 56 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции. У «Детройта» 61 очко и 11-я позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Детройт» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Расмуссен — 10 (Врана, Гронек), 7:21 — 0:1. Зуб — 6

(Ткачак, Джозеф), 18:18 — 1:1. Норрис — 28 (бол., Штютцле, Ткачак), 22:32 — 2:1. Норрис — 29 (Холден, Джозеф), 34:16 — 3:1. Ларкин — 29 (Гронек, Стаал), 52:35 — 3:2. Норрис — 30 (п.в., Джозеф, Зайцев), 58:23 — 4:2. Зайцев — 2 (п.в., Холден), 59:15 — 5:2.

Вратари: Форсберг — Грайсс (58:08 — 58:23, 58:39 — 59:15).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 36 (14+14+8) — 32 (6+9+17).

Наши: Зайцев (19.40/2/+2), Зуб (16.45/3/0) — -.

3 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre. 16402 зрителя.

НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Оттава Сенаторз
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4 Вашингтон 68 37 31 84
5 Айлендерс 67 31 36 71
6 Коламбус 69 32 37 69
7 Нью-Джерси 68 24 44 54
8 Филадельфия 68 21 47 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 69 48 21 102
2 Торонто 68 44 24 93
3 Тампа-Бэй 68 43 25 93
4 Бостон 68 43 25 91
5 Детройт 69 26 43 61
6 Баффало 70 25 45 61
7 Оттава 68 25 43 56
8 Монреаль 69 19 50 49
Центральный дивизион И В П О
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3 Сент-Луис 68 38 30 86
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5 Даллас 67 39 28 81
6 Виннипег 70 33 37 76
7 Чикаго 69 24 45 58
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Филадельфия – Торонто
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 4 : 6
3.04 05:30
Сан-Хосе – Даллас
 4 : 5
3.04 20:00
Баффало – Флорида
 3 : 5
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