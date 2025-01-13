«Оттава» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» дома переиграла «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

За «Сенаторз» отличились Джош Норрис, Тим Штюцле и Мэттью Хаймор.

У «Старз» шайбы забросили Евгений Дадонов и Джейсон Робертсон.

«Оттава» набрала 45 очков и занимает 9-е место в Восточной конференции, «Даллас» идет 5-м на «Западе» с 55 очками.