«Оттава» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» на выезде обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

«Старз» с 23 очками занимают третье место в турнирной таблице Западной конференции, «Сенаторз» с 20 очками — на шестой строчке «Востока».