12 ноября, 05:35

«Даллас» в овертайме переиграл «Оттаву»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Даллас» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у «Сенаторз» отличились Дрейк Батерсон и Ник Дженсен, а у «Старз» — Микко Рантанен и Джейсон Робертсон. Победный гол на счету Роопе Хинтца.

«Даллас» набрал 23 очка в 17 матчах и занимает 3-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 20 очков в 17 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 03:00. Canadian Tire Centre (Оттава)
Оттава
Даллас
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Оттава Сенаторз
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин сделал 8-ю голевую передачу в сезоне НХЛ

Овечкин забросил 901-ю шайбу в карьере
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 12 5 25
2 Каролина 16 11 5 22
3 Питтсбург 17 9 8 21
4 Рейнджерс 18 9 9 20
5 Филадельфия 16 8 8 19
6 Айлендерс 16 8 8 18
7 Вашингтон 16 8 8 17
8 Коламбус 16 8 8 17
Атлантический дивизион И В П О
1 Монреаль 16 10 6 22
2 Бостон 18 11 7 22
3 Оттава 17 8 9 20
4 Тампа-Бэй 16 8 8 18
5 Детройт 16 9 7 18
6 Флорида 16 8 8 17
7 Торонто 17 8 9 17
8 Баффало 16 5 11 14
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 17 11 6 27
2 Даллас 17 10 7 23
3 Виннипег 16 10 6 20
4 Юта 17 10 7 20
5 Чикаго 17 8 9 20
6 Миннесота 18 7 11 18
7 Сент-Луис 17 6 11 15
8 Нэшвилл 18 5 13 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 16 11 5 23
2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
3 Эдмонтон 18 8 10 20
4 Сиэтл 16 7 9 19
5 Сан-Хосе 17 8 9 19
6 Вегас 15 7 8 18
7 Ванкувер 18 8 10 17
8 Калгари 18 4 14 10
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
14.11 03:00 Флорида – Вашингтон - : -
14.11 03:00 Оттава – Бостон - : -
14.11 03:00 Торонто – Лос-Анджелес - : -
14.11 03:00 Монреаль – Даллас - : -
14.11 03:00 Детройт – Анахайм - : -
14.11 03:30 Коламбус – Эдмонтон - : -
14.11 05:00 Калгари – Сан-Хосе - : -
14.11 05:00 Колорадо – Баффало - : -
14.11 06:00 Сиэтл – Виннипег - : -
14.11 06:00 Вегас – Айлендерс - : -
14.11 22:00 Нэшвилл – Питтсбург - : -
Все результаты / календарь

