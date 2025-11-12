«Даллас» в овертайме переиграл «Оттаву»

«Даллас» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у «Сенаторз» отличились Дрейк Батерсон и Ник Дженсен, а у «Старз» — Микко Рантанен и Джейсон Робертсон. Победный гол на счету Роопе Хинтца.

«Даллас» набрал 23 очка в 17 матчах и занимает 3-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 20 очков в 17 играх.