«Даллас» уступил «Оттаве» и прервал серию из семи побед подряд, у Дадонова два очка

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Оттаве» со счетом 2:3.

В составе «Старз» 2 (1+1) очка набрал Евгений Дадонов, еще одну шайбу забросил Джейсон Робертсон. «Сенаторз» ответили голами Джоша Норриса, Тима Штюцле и Мэттью Хаймора.

В текущем сезоне Дадонов провел 42 матча, в которых набрал 22 (12+10) очка.

«Даллас» прервал серию из семи побед подряд и с 55 очками расположился на пятом месте в Западной конференции, «Оттава» с 45 очками — на девятой строчке «Востока».