«Оттава» победила «Даллас», Зуб и Радулов отметились результативными передачами

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Даллас» со счетом 3:2.

В составе «Сенаторз» дубль оформил Крис Тирни, еще один гол с передачи Артема Зуба забил Ник Пол. У «Старз» шайбы забросили Михаэль Раффль, которому ассистировал Александр Радулов, и Джо Павелски. Вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 24 броска.

«Оттава» в трех матчах набрала 4 очка, у «Далласа» 2 очка в трех играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Даллас» — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Голы: Раффль — 1 (Радулов, Факса), 4:34 — 0:1. Пол — 1 (К. Браун, Зуб), 5:24 — 1:1. Тирни — 2 (бол., Пинто, К. Браун), 29:20 — 2:1. Тирни — 3 (бол., Сэнфорд, К. Браун), 39:00 — 3:1. Павелски — 1 (Факса, Секера), 54:17 — 3:2.

Вратари: Густавссон — Худобин (58:45).

Штраф: 9 — 11.

Броски: 27 (10+12+5) — 34 (4+17+13).

Наши: Зайцев (18.06/0/0), Зуб (20.48/0/0) — Гурьянов (13.19/2/0), Радулов (19.39/2/+1).

17 октября. Оттава. Canadian Tire Centre. 8067 зрителей.