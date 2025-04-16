«Оттава» — «Чикаго»: видеообзор матча

«Чикаго» на выезде одержал победу над «Оттавой» в регулярном чемпионате НХЛ — 4:3 ОТ.

«Чикаго» (61 очко) завершил сезон на предпоследнем, 15-м месте в Западной конференции НХЛ. «Оттава» (95) идет шестой на «Востоке».