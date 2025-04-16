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16 апреля, 07:20

«Оттава» — «Чикаго»: видеообзор матча

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Чикаго» на выезде одержал победу над «Оттавой» в регулярном чемпионате НХЛ — 4:3 ОТ.

«Чикаго» (61 очко) завершил сезон на предпоследнем, 15-м месте в Западной конференции НХЛ. «Оттава» (95) идет шестой на «Востоке».

НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Чикаго Блэкхокс
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 82 51 31 111
2 Каролина 82 47 35 99
3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
5 Монреаль 82 40 42 91
6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
3 Эдмонтон 82 48 34 101
4 Калгари 82 41 41 96
5 Ванкувер 82 38 44 90
6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
8 Сан-Хосе 82 20 62 52
1/8 финала Счет в серии
Вашингтон - Монреаль
Вашингтон - Монреаль
0 - 0
1. Вашингтон - Монреаль
0 - 0
2. Вашингтон - Монреаль
0 - 0
3. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
4. Монреаль - Вашингтон
0 - 0
0 - 0
Лос-Анджелес - Эдмонтон
Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
1. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
4. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
0 - 0
Тампа-Бэй - Флорида
Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
1. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
2. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
4. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
0 - 0
Вегас - Миннесота
Вегас - Миннесота
0 - 0
1. Вегас - Миннесота
0 - 0
2. Вегас - Миннесота
0 - 0
3. Миннесота - Вегас
0 - 0
4. Миннесота - Вегас
0 - 0
0 - 0
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
0 - 0
1. Торонто - Оттава
0 - 0
2. Торонто - Оттава
0 - 0
3. Оттава - Торонто
0 - 0
4. Оттава - Торонто
0 - 0
0 - 0
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
0 - 0
1. Даллас - Колорадо
0 - 0
2. Даллас - Колорадо
0 - 0
3. Колорадо - Даллас
0 - 0
4. Колорадо - Даллас
0 - 0
0 - 0
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
1. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
2. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
3. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
4. Нью-Джерси - Каролина
0 - 0
0 - 0
Виннипег - Сент-Луис
Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
1. Виннипег - Сент-Луис
0 - 0
2. Виннипег - Сент-Луис
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3. Сент-Луис - Виннипег
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Питтсбург – Вашингтон
 5 : 2
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Оттава – Каролина
 7 : 5
18.04 02:00
Торонто – Детройт
 4 : 3 ОТ
18.04 02:00
Коламбус – Айлендерс
6 : 1
18.04 02:00
Баффало – Филадельфия
 5 : 4
18.04 02:00
Рейнджерс – Тампа-Бэй
 4 : 0
18.04 04:30
Лос-Анджелес – Калгари
 1 : 5
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