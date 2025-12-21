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«Оттава» нанесла поражение «Чикаго», Михеев забил дважды

Павел Лопатко

«Оттава» победила «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:4.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Тайлер Клевен, Тим Штюцле, Брэди Ткачак, Дэвид Перрон (дубль) и Фабиан Зеттерлунд.

У гостей забили Андре Бураковски, Ник Лардис и российский нападающий Илья Михеев (дважды). В сезоне-2025/26 31-летний форвард в 33 матчах набрал 10 (6+4) очков.

«Оттава» одержала третью победу подряд. Она занимает 12-е место в таблице Восточной конференции с 38 очками после 34 матчей. «Чикаго» потерпел пятое поражение подряд и идет на 12-м месте в Западной конференции (32 очка после 35 матчей).

НХЛ. Регулярный чемпионат
20 декабря, 23:00. Canadian Tire Centre (Оттава)
Оттава
Чикаго
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Илья Михеев
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