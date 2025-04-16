«Чикаго» одержал победу над «Оттавой»

«Чикаго» обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Форвард «Блэкхокс» Коннор Бедард оформил дубль и сделал голевую передачу. Также голами отметились Джозеф Велено и Фрэнк Назар.

У «Сенаторз» забили Ник Казинс, Тома Шабо и Дрейк Батерсон.

«Чикаго» набрал 61 очко в 82 матчах и занимает 15-е место в Западной конференции. «Оттава» идет на 6-й строчке в Восточной конференции — 95 очков в 81 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Чикаго» — 3:4 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Бедард — 22 (Донато, Корчински), 1:28 — 0:1. Велено — 8 (Мур, Фолиньо), 6:13 — 0:2. Казинс — 6 (Джилберт, Матинпало), 6:56 — 1:2. Шабо — 9 (бол., Штюцле, Козенс), 21:19 — 2:2. Бедард — 23 (бол., Бертуцци, Ринцель), 22:24 — 2:3. Батерсон — 24 (бол., Козенс), 35:06 — 3:3. Назар — 12 (Бедард), 60:48 — 3:4.

Вратари: Форсберг — Найт.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 37 (15+16+6+0) — 16 (4+5+6+1).

Наши: Зуб (21.18/1/-1) — Михеев (16.09/1/+1).

16 апреля. Оттава. Canadian Tire Centre. 14115 зрителей.