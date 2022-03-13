Ассистентский хет-трик Кейна помог «Чикаго» обыграть «Оттаву», у Зуба ассист

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 6:3.

В составе «Блекхокс» ассистентский хет-трик оформил Патрик Кейн, по дублю оформили Калеб Джонс и Джонатан Тейвз. Защитник «Сенаторз» Артем Зуб сделал результативную передачу и завершил встречу с показателем полезности «+1», у Никиты Зайцева «-2».

После этого матча «Чикаго» с 52 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Оттава» с 47 очками — на 13-й строчке Востока.