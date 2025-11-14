«Оттава» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» обыграла «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У «Оттавы» голы забили Тим Штюцле (дважды), Клод Жиру, Дилан Козенс и Шейн Пинто, у «Бостона» — Морган Гики, Давид Пастрняк и Марк Кастелич.

«Оттава» (22 очка после 18 матчей) и «Бостон» (22 очка после 19 игр) делят 3-4-е места в Восточной конференции.

