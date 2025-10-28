«Оттава» разгромила «Бостон»

«Оттава» победила «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

За «Сенаторз» забили Дрейк Батерсон (дважды), Клод Жиру, Тим Штюцле, Ник Казинс и Фабиан Зеттерлунд, за «Брюинз» — Морган Гики и Виктор Арвидссон.

У «Оттавы» третья победа подряд. Она занимает седьмое место в таблице Восточной конференции (11 очков после 10 матчей). «Бостон» идет на последнем, 16-м месте (8 очков после 11 игр).