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«Оттава» разгромила «Бостон»

Павел Лопатко
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Оттава» победила «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

За «Сенаторз» забили Дрейк Батерсон (дважды), Клод Жиру, Тим Штюцле, Ник Казинс и Фабиан Зеттерлунд, за «Брюинз» — Морган Гики и Виктор Арвидссон.

У «Оттавы» третья победа подряд. Она занимает седьмое место в таблице Восточной конференции (11 очков после 10 матчей). «Бостон» идет на последнем, 16-м месте (8 очков после 11 игр).

НХЛ. Регулярный чемпионат
28 октября, 02:30. Canadian Tire Centre (Оттава)
Оттава
Бостон

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НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Оттава Сенаторз
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30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
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